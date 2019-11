Paura a Serdiana, esplode bombola di gas: ferita una persona – VIDEO

Pomeriggio di paura a Serdiana per l’esplosione di una bombola in un’abitazione del centro, in via Verdi. L’incidente a causa di una possibile perdita di gas da una stufa. Sul posto è intervenuta, attorno alle 16, una squadra dei vigili del fuoco. Al loro arrivo l’incendio non si era propagato ma era presente un forte odore di gas, che come spiegano i vigili, avrebbe potuto creare una situazione di grave pericolo per una possibile seconda detonazione. Nel brutto incidente è rimasta ferita una persona trasportata con l’elisoccorso del 118 all’ospedale. Sul posto i Carabinieri.