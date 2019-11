Genitori digitali: ad Arborea un corso per prevenire il cyberbullismo

“Il corso, promosso e finanziato dalla nostra Amministrazione Comunale”, spiega la sindaca di Arborea, Manuela Pintus, “ha come obbiettivo quello di far conoscere ai partecipanti quali sono gli strumenti per prevenire e contrastare i rischi connessi all’utilizzo dei principali social Network e alla navigazione online e per prevenire i fenomeni del bullismo e del Cyberbullismo”

Questo il calendario del corso, in programma nella Sala Conferenze dei Salesiani, in piazza M. Ausiliatrice. 22 novembre dalle ore 15:00 alle 19:00 23 novembre dalle ore 9:00 alle 13:00

“Identità virtuale: quello che posti dice chi sei. Strumenti per prevenire il bullismo e il cyberbullismo” è il titolo del corso, condotto dal Luca Pisano, psicologo, psicoterapeuta ed esperto in giurisdizione minorile.

Fonte: Link Oristano

