Anche a Oristano i carabinieri celebrano la patrona

Durante la cerimonia verrà anche rievocata, nel suo 78° anniversario, la battaglia di Culquaber, combattuta in Abissinia nel novembre del 1941 e per la quale fu conferita la Medaglia d’Oro al Valor Militare all’Arma dei Carabinieri. Per l’occasione sarà celebrata la “Giornata dell’Orfano”, un momento nel corso del quale i carabinieri si stringono in un ideale abbraccio agli orfani dei propri caduti, assistiti dall’Opera Nazionale Assistenza Orfani Arma Carabinieri.

Le celebrazioni prendono il via alle 11, nella Cattedrale di Santa Maria Assunta, con la messa, alla quale prenderanno parte le massime autorità civili e militari della Provincia, i familiari dei caduti e i rappresentanti delle Sezioni Provinciali dell’Associazione Nazionale dei Carabinieri, che condivideranno il momento della simbolica ricorrenza con i militari in servizio agli ordini del Comandante Provinciale, Domenico Cristaldi.

Fonte: Link Oristano

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.