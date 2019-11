“Consigli per essere un bravo immigrato”: tappa a Fordongianus

La presentazione del libro della scrittrice italo-bosniaca Elvira Mujčić, nell’Isola con Festival Éntula

C’è anche una tappa a Fordonagianus nel piccolo tour in Sardegna della scrittrice italo-bosniaca Elvira Mujčić. A portarla nell’Isola il Festiva Éntula, con 4 appuntamenti. Si comincia venerdì prossimo, 22 novembre, a Porto Torres. Sabato, 23 novembre, tappa a Fordongianus, alle 18 nella Biblioteca comunale, con Pier Franco Fadda. Domenica 24 novembre è la volta di Cagliari, per concludere con l’appuntamento di Siliqua.

La scrittrice presenta la sua opera, intitolata “Consigli per essere un bravo immigrato”, nella quale racconta la storia di Ismail, un ragazzo gambiano a cui la commissione territoriale che decide se gli immigrati possono avere il permesso di soggiorno non ha creduto.

Il libro. Siete scampati alla guerra, alla fame, ai pericoli dei viaggi clandestini e adesso che siete finalmente in un luogo dove forse avrete qualche possibilità di rifarvi una vita, dovete però convincere una commissione di estranei che avete avuto valide ragioni per sopportare tutto ciò. Perché? È a questa domanda che Elvira Mujčić cerca di rispondere, raccontando la storia di Ismail, un ragazzo gambiano a cui la commissione non ha creduto. I due protagonisti riflettono, non senza ironia, sul potere che traccia il confine tra verità incredibili e finzioni accettabili, senza considerare che la vita troppo spesso supera di gran lunga la fantasia.

L’autrice. Italo-bosniaca, Elvira Mujčić è nata nel 1980 in Serbia e vive a Roma. Interprete e traduttrice, ha pubblicato i libri Al di là del caos. Cosa rimane dopo Srebrenica, E se Fuad avesse avuto la dinamite?, Sarajevo. La storia di un piccolo tradimento e La lingua di Ana. Chi sei quando perdi radici e parole? per Infinito edizioni. Per Elliot è apparso nel 2016 Dieci prugne ai fascisti, vincitore del Premio Anima e in via di traduzione in Germania e ospite di questo festival lo stesso anno.