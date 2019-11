Mercato di Quartu, un’operatrice disperata: “Troppi disagi, siamo in crisi: i clienti scappano a causa dei problemi”. Lucy Pani, commerciante quartese, racconta così i molti problemi del mercato comunale: “Ho perso 3 giorni di vendite perché il mio box è nella zona più a rischio, ora sono stata sistemata in un altra corsia, ma logicamente il disagio sussiste per tanti motivi. Stiamo aspettando l’inizio dei lavori da parte del comune per il ripristino del piano superiore ma ancora nulla è le incessanti piogge continuano a danneggiare lo stabile.

I clienti per tutti questi problemi stanno evitando di fare la spesa da noi, e noi stiamo rischiando ogni giorno di più di cadere in una crisi. Chiediamo al comune di venirci al più presto incontro e di darci la possibilità di far rinascere il nostro mercato, magari dando anche ad altri commercianti il piano di su per nuove idee, nuove proposte. Voglio credere in un futuro migliore e chiedo anche a voi un aiuto per far sentire la nostra voce, le nostre volontà di migliorare tutto”, la speranza dell’operatrice e ora il suo appello finisce sul tavolo del sindaco Delunas.

