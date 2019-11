Quartu, blitz della polizia nelle case popolari: proteste nella palazzina, agenti aggrediti

Prima hanno arrestato Antonio Nateri per gli undici scippi compiuti in appena un mese tra il rione cagliaritano di San Benedetto a Cagliari e Pirri. Poi, i poliziotti, si sono spostati da via Danimarca a Quartu sino al rione popolare di Sant’Antonio, per andare a controllare la casa nella quale viveva un “amico” dello scippatore seriale 44enne. In casa di Roberto Mascolo, pregiudicato di 48 anni, gli agenti hanno trovato dieci grammi di cocaina e mezzo etto di marijuana. I poliziotti hanno dovuto anche fronteggiare un gruppo di residenti della palazzina, intervenuti per impedire l’arresto dell’uomo. Uno di loro, Alessandro Salis, 45 anni, ha aggredito gli agenti con pugni e testate, ferendoli lievemente. Tra loro c’era anche il dirigente della sezione anticrimine Michele Mecca. Così, oltre a Mascolo è finito in manette anche Salis, nel suo caso per resistenza a pubblico ufficiale.

