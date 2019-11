Antibiotici: un convegno su come farne un uso corretto

Antibiotici: A Paulilatino un convegno su come farne un uso corretto

Organizzato a Paulilatino da Ats Sardegna e Azienda ospedaliera Brotzu

In Europa oltre 4 milioni di persone l’anno sono colpite da infezioni batteriche ospedaliere, con 25 mila morti stimate per infezioni provenienti da germi resistenti, e si prevede che nel 2050, se non si prenderanno provvedimenti efficaci, potranno causare circa 10 milioni di decessi l’anno, superando quelli per tumore, diabete, incidenti stradali.

Per questo, Ats Sardegna e Azienda ospedaliera Brotzu di Cagliari organizzano per venerdì prossimo 22 novembre a Santa Cristina, a Paulilatino, con inizio alle ore 9, il convegno “La strategia One health nelle azioni di contrasto alla resistenza agli antimicrobici”: un seminario rivolto a medici, farmacisti, veterinari, biologi, infermieri, assistenti sanitari e tecnici di laboratorio, che non solo mira a sensibilizzare la popolazione in generale e i medici in particolare su un corretto consumo ed un’appropriata prescrizione degli antibiotici, ma anche a integrare le strategie d’azione per un loro adeguato utilizzo in ambito sia umano che veterinario.

La salute delle persone, come indicato dall’approccio one-health (unica salute), è strettamente correlata con quella degli animali, degli ambienti di vita e di lavoro e con quella degli ecosistemi: per questo i rischi che hanno origine dall’interfaccia tra ambiente di vita e lavoro, popolazioni, animali e ambiente vanno affrontati con un approccio integrato e una sistematica interazione tra i gruppi professionali coinvolti nella loro gestione, in particolare medici e veterinari di sanità pubblica, medici di famiglia, farmacisti, epidemiologi, operatori ambientali e del settore faunistico, ma anche sociologi, economisti, giuristi, legislatori, decisori istituzionali ed esperti dello sviluppo sostenibile.

Il convegno, nato nel solco delle attività previste dal Piano regionale della prevenzione “Controllo delle infezioni correlate all’assistenza e all’antibioticoresistenza”, ha come responsabili scientifici e culturali del progetto formativo il medico della direzione sanitaria dell’Azienda ospedaliera Brotzu di Cagliari Federico Argiolas e la responsabile del distretto di Ghilarza-Bosa dell’Assl Oristano Daniela Mulas. Al tavolo dei relatori, gli esperti di infezioni correlate all’assistenza, gestione degli antibiotici e antibiotico-resistenza Paolo Castiglia, Goffredo Angioni, Donatella Garau, Ninfa di Cara, Annamaria Coccollone, Sergio Pili, Franco Pala, Laura Masala, Maria Sabina Bellu. Sarà fornito un quadro sul consumo degli antibiotici in Italia e Sardegna e parlerà, tra gli altri temi, degli animali da allevamento “antibiotic free” e delle possibilità contromisure all’antimicrobico-resistenza in campo umano.

Mercoledì, 20 novembre 2019

