Solinas visita il Mater Olbia e assicura: “Sarà punto d’eccellenza per tutta l’Europa”

Il presidente della Regione, Christian Solinas, su invito di Rashid Fahad Al-Naimi, chief executive officer of Investments Endowment della Qatar Foundation, ha visitato oggi per la prima volta l’ospedale Mater Olbia. “È una struttura sanitaria importantissima per tutta la Sardegna – ha detto il presidente della Giunta – un polo d’eccellenza che vogliamo diventi un punto di riferimento in tutta Europa soprattutto nel campo della ricerca. In particolare su patologie come diabete, beta talassemia e Sla. Sono venuto qui per constatare i grandi progressi fatti in pochi mesi di attività e per dare un segnale concreto di apprezzamento per l’impegno profuso, in termini di investimenti e di prospettive di occupazione per tutta l’Isola, dalla Qatar Foundation”. Durante la visita dei reparti della struttura il presidente ha potuto rilevare l’elevato livello dei dispositivi medici di ultima generazione a disposizione dei pazienti”.

