I bambini scendono in piazza per festeggiare i 30 anni dell’Unicef

La manifestazione in Piazza Eleonora. Previste attività anche nel pomeriggio

Sono scesi in piazza per i loro diritti i bambini delle scuole primarie e materne dellà città. In occasione del trentesimo anniversario dalla firma della convenzione per i diritti dell’infanzia e l’adolescenza, che si celebra oggi in tutta Italia, il Comitato provinciale dell’Unicef ha organizzato una piccola manifestazione per la giornata dei diritti dei bambini.

L’evento si è svolto in piazza Eleonora, dalle 11.30.

Mercoledì, 20 novembre 2019

