Cagliari, scippa 11 donne in un mese: pregiudicato 44enne arrestato dalla polizia

Ha scippato undici donne in un mese, seminando il panico in pieno centro a Cagliari e anche a Pirri. Antonio Nateri, pregiudicato nato nel 1975, è stato arrestato dalla polizia. Una lunga escalation, quella compiuta dal 44enne: il primo scippo è avvenuto il diciotto ottobre e gli altri dieci tra il quattro e il quattordici novembre. Il mezzo utilizzato è stato sempre lo stesso, uno scooter senza parabrezza anteriore e portapacchi. In tutti gli scippi ha sempre indossato un caso molto particolare, con delle striature bianche ai lati. I poliziotti, dopo tutta una serie di verifiche, hanno trovato lo scooter parcheggiato dentro un cortile di via Danimarca a Quartu Sant’Elena. Una volta individuata l’abitazione del 44enne è scattato il blitz: dentro l’appartamento c’erano le scarpe e il giubbotto utilizzati durante la rapina, oltre al casco “ricolorato”. Gli uomini della Scientifica, però, hanno scoperto che era proprio quello indossato per tutte e undici gli scippi. L’uomo ha opposto resistenza ma alla fine gli agenti sono riusciti a bloccarlo e a portarlo nel carcere di Uta.

Fonte: Casteddu On Line

