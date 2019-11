Gli alunni di Via Campania insegnano cos’è la gentilezza

Il progetto della scuola inserito in un festival nazionale

La gentilezza si può imparare anche dai più piccoli: per questo i bambini della scuola dell’infanzia di Via Campania, a Oristano, hanno partecipato al Festival della gentilezza, trasformando la loro scuola in un vero e proprio museo di frasi, storie e parole gentili.

“Il progetto”, spiega la referente Simonetta Madeddu, “viene da un’iniziativa nazionale. Noi ci siamo iscritti come scuola e ci è stato spedito un kit con frasi e fogli da stampare e appendere in tutta la struttura, ai quali abbiamo aggiunto dei laboratori creati da noi insegnanti per i bambini”.

I bambini hanno anche pensato ai meno fortunati, regalando alla Mensa del povero alcune torte cucinate insieme alle cuoche della mensa della scuola. Dai lavori dei bambini è stata poi organizzata una mostra, che sarà visitabile tutto l’anno dai genitori.

“È stata un’iniziativa molto partecipata, dai bambini e dai genitori”, aggiunge Raffaela Ledda, coordinatrice del progetto. “È il risultato di un grosso lavoro d’equipe a cui hanno partecipato tutti gli insegnanti, il frutto di un’intera scuola che lavora insieme”.

Martedì, 19 novembre 2019

