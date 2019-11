Giornata degli alberi, piantate 100 essenze della flora mediterranea

L’Istituto Othoca di Oristano ospiterà per l’evento una rappresentanza delle classi terze medie degli Istituti Comprensivi. Nel corso della mattinata, domani 21 novembre, si procederà alla piantumazione di almeno un centinaio di nuove piante (lentisco, rosmarino, mirto, alloro, sughero, leccio) nel cortile dell’istituto scolastico. Le essenze mediterranee sono state fornite da Forestas, l’Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell’ambiente della Sardegna. L’appuntamento è in via del Porto, 09170, Oristano (in allegato il programma)

– La collaborazione tra Fondazione MEDSEA e istituto scolastico Othoca. Grazie alla convenzione, stipulata tra MEDSEA e istituto scolastico Othoca, saranno promosse attività che favoriscono la conoscenza e la valorizzazione degli ecosistemi delle zone umide dell’oristanese. L’istituto garantisce l’utilizzo degli spazi e delle attrezzature multimediali della scuola; MEDSEA mette a disposizione le professionalità della Fondazione per incontri di sensibilizzazione ambientale, attività di formazione, momenti di divulgazione sulle tematiche relative agli stagni dell’oristanese e al progetto Maristanis per la tutela delle zone umide dell’oristanese. Anche in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi gli studenti saranno accompagnati in attività didattico-educative e saranno essi stessi protagonisti delle visite guidate ai laboratori.

– Il laboratorio Zoumate. Il laboratorio ZO.UM.A.T.E., acronimo di Zone Umide, Ambiente, Tutela ed Educazione, è stato creato nel 2015 grazie ad un finanziamento europeo destinato ad alcune zone di Italia e Francia (Progetto Transfrontaliero) e avrà nuova vita grazie al Progetto Maristanis, a cura di MEDSEA. Il Laboratorio è una finestra sui sei siti Ramsar che cingono il Golfo di Oristano. Vetrine, portali, piani interattivi e touch screen guidano studenti e visitatori in un viaggio fra le fragili meraviglie morfologiche, animali e vegetali delle zone umide. Un vero teatro didattico d’avanguardia, dove si concretizzerà la convenzione stipulata da Othoca e MEDSEA: i ricercatori MEDSEA garantiscono corsi di formazione sugli ecosistemi delle zone umide ai docenti delle scuole comprese nelle undici municipalità coinvolte dal progetto (Arborea, Arbus, Cabras, Guspini, Nurachi, Oristano, Palmas Arborea, Riola Sardo, San Vero Milis, Santa Giusta e Terralba). Gli incontri saranno aperti anche a un numero importante di studenti delle scuole elementari, medie e superiori.

