“Il Miraggio ristorante simbolo di Villasimius, qui hanno mangiato anche Buffon e Fiorello: non abbattetelo”

Il profumo degli spaghetti con vongole e bottarga, dei maialini arrostiti e della fregola ai frutti di mare sta per abbandonare, per sempre, la spiaggia di Villasimius. Il Tar ha deciso: “Il Miraggio è abusivo, demolitelo”. Lo storico ristorante costruito, nel lontano 1971, da Raffaele Cogoni e sua moglie, Maria, presto scomparirà dal litorale di Campus. Questioni di limiti non rispettati, quei 150 metri di distanza dalla battigia non sono più sufficienti, dopo il vincolo di inedificabilità assoluta esteso sino ai trecento metri dalla Regione nel 1976. Tutte le battaglie, sinora, la titolare Ignazia Cogoni, 63 anni, le ha perse: “Voglio continuare a lottare ma devo ancora capire come muovermi”. Ciò che è certo è che, in virtù dell’ordinanza del Tar, “venticinque persone non avranno più un lavoro, inclusi i miei tre figli Maurizio, Samuele e Daniela”. E, in attesa di studiare, forse con l’aiuto di un avvocato, le prossime mosse, la Cogoni riavvolge il filo dei ricordi: “Lavoro qui da quando ho quindici anni. Da noi hanno pranzato Gianluigi Buffon, Orietta Berti, anche Fiorello, Alberto Tomba e Massimiliano Allegri. Tra le nostre specialità ci sono il raviolo nero di cernia, richiestissimo”, racconta la titolare del ristorante. “Abbiamo dato una grossa mano a Villasimius per svilupparsi turisticamente, da anni molti alberghi della città ma anche di Cagliari ci mandano qui i turisti. Questo vuol dire muovere l’economia”, afferma la 63enne.

Ma la legge, comunque, è legge. Non c’è ancora nessuna certezza su come la Cogoni intenderà ribaltare la sentenza dei giudici, che nei fatti hanno dato piena ragione al Comune: “Non solo Villasimius, tutta la Sardegna perderà un grande ristorante di valore. Per me sarà un’enorme perdita, non solo economica ma anche morale. Siamo arrivati alla terza generazione, a livello di gestione de ‘Il Miraggio'”, ricorda la donna, “abbiamo costruito tutto con le nostre mani, se riusciamo a portare il pane a casa è solo grazie a questo locale. Demolirlo, per noi, equivale a morire”.

L'articolo “Il Miraggio ristorante simbolo di Villasimius, qui hanno mangiato anche Buffon e Fiorello: non abbattetelo” proviene da Casteddu On line.