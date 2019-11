Papa Francesco scrive a Paolo Palumbo: “Mi ha colpito la sua tenacia”

Il commento di Paolo Palumbo “Ricevere questo messaggio da parte di Papa Francesco, mi fa sentire come se potessi volare più alto di ogni uccello. Dal mio letto, la cosa che vedo di più è il cielo fuori dalla finestra… Il cielo ci dà l’ossigeno per vivere e lega le persone lontane: ci tiene tutti uniti, mentre su questa terra ci sentiamo distanti. Con questo messaggio, mi sono sentito protetto dalla Luce”.

Il messaggio del Papa “Signor Paolo Palumbo, ho visto il video del suo primo decollo con il drone. Mi ha colpito molto la sua forza di volontà e la sua tenacia. Prego per te. Fallo per me. Che il signore ti benedica e la Madonna ti custodisca. Fraternamente, Francesco”

Fonte: Link Oristano

