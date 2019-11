Villasimius, addio al ristorante sulla spiaggia aperto da 50 anni: “E’ abusivo demolitelo”

Ma le domande avanzate negli anni sono state respinte dagli uffici della Tutela del paesaggio della Regione che ha bollato le opere realizzate come abusive e così il comune di Villasimius emette l’ordinanza di demolizione, quella definitiva qualche mese fa. Ignazia Cogoni, titolare dell’attività si è opposta al Tar. Ma i giudici amministrativi le hanno dato torto. “Io ora sono allibita e son preoccupata”, dichiara l’imprenditrice, “perché dobbiamo ancora lottare, anche se prima dobbiamo capire come muoverci. Abbiamo lavorato qui per 50 anni, dato lavoro a tante persone e contribuito a migliorare l’immagine di Villasimius. E ora la Regione ci dice di levarci di mezzo. Purtroppo mando a casa 25 persone che lavorano per 7 mesi l’anno. Non è giusto”.

Ruspe in arrivo a Villasimius. Lo storico bar/ristorante “Il Miraggio”, aperto 50 anni fa, con terrazza sul mare e tavolini sulla spiaggia di Campus, frequentatissimo e conosciutissimo anche da tanti cagliaritani, sarà demolito. Il Tar ha dato ragione al Comune che aveva emesso l’ordinanza di demolizione. Contro il locale anche Regione e Soprintendenza. Allibita la titolare: “Siamo qui da 50 anni ma come è possibile? Io e i miei figli rimarremo senza lavoro e dovrò mandare a casa 25 persone”.

Fonte: Casteddu On Line

