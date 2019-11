Sassari, consegnati 56 alloggi popolari

(ANSA) - SASSARI, 19 NOV - Un investimento da 5 milioni di euro per 56 appartamenti di varie tipologie e grandezze tra ristrutturazioni e nuove costruzioni, con l'obiettivo di dare una prima risposta alle esigenze abitative di Sassari. È il percorso condiviso da Area e Comune e completato oggi con la consegna degli alloggi agli aventi diritto. Gli assegnatari delle 56 case popolari realizzate da Area potranno andare ad abitare nel cosiddetto "quadrilatero" di via Grazia Deledda. Tra quelle consegnate, 44 sono state recuperate ristrutturando i vecchi e fatiscenti palazzi già esistenti, disabitati da quindici anni, mentre gli altri 12 sono stati costruiti ex novo. Incontrando gli assegnatari negli uffici del settore Politiche della casa dell'amministrazione comunale, l'assessore competente, Antonello Sassu, e i funzionari di Area, Gian Paolo Sanna e Paola Ninniri, hanno spiegato loro le caratteristiche degli appartamenti. Le case sono dotate di pannelli fotovoltaici e caldaia collegata alla rete del gas di città. Negli spazi al pian terreno delle palazzine saranno invece ospitate attività al servizio del quartiere: ludoteche, asili e negozi.(ANSA).

Fonte: Ansa

