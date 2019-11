Quartu, la denuncia: “Mia figlia colpita da un bus Ctm passato col rosso, cerco testimoni”

Una ragazzina “colpita” da un pullman in via Brigata Sassari a Quartu. Il fatto, stando alla denuncia fatta sui social da C.M. (la redazione ha contattato telefonicamente la donna, non scriviamo il nome per intero per tutelare la presunta vittima, minorenne) sarebbe avvenuto stamattina, tra le sette e le otto. La giovane stava raggiungendo il bus per andare sino a scuola quando, all’improvviso, c’è stato l’incidente: “Mia figlia è stata colpita da un bus della Ctm che passando col rosso a tutta velocità l’ha fatta cadere in terra. Lei, per non bagnarsi completamente e per salvare lo zaino dall’acqua non ha avuto il tempo e la lucidità di controllare il numero del bus. Ha sentito l’urlo di una signora ma non è riuscita a contattarla perché doveva prendere immediatamente il bus “Liceo”, altrimenti avrebbe fatto ritardo a scuola”. La donna “cerca testimoni dell’accaduto”. La giovane “è stata visitata al pronto soccorso dell’ospedale Marino”, afferma, la madre, al telefono. “Nelle prossime ore manderò una segnalazione al Ctm”.

Contattata da Casteddu Online, arriva la posizione del Ctm: “Non abbiamo ancora ricevuto la segnalazione. Chiediamo alla signora di mandarci una email con tutti i dati necessari per verificare l’accaduto e avere tutte le delucidazioni del caso, per poter appurare cosa è successo e se il conducente si sia accorto, o meno, di quanto accaduto”.

