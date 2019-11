Pronto soccorso aperto e richiuso a Ghilarza: interrogazione

Il consigliere regionale Gallus chiede chiarimenti al presidente Solinas e all’assessore Nieddu La riapertura e la chiusura dopo poche ore del Pronto soccorso dell’ospedale Delogu, ieri a Ghilarza, è al centro di un’interrogazione del consigliere regionale oristanese e presidente della Commissione regionale sanità Domenico Gallus. Ieri mattina ad Oristano e successivamente nel pomeriggio proprio a Ghilarza, Gallus aveva preannunciato la richiesta di chiarimenti al presidente della Regione Christian Solinas e all’assessore alla sanità Mario Nieddu. Stamane l’atto consiliare è prontamente partito con richiesta di risposta scritta per comprendere come mai il medico arrivato al Delogu ieri mattina ha potuto svolgere soltanto alcune ore di servizio al pronto soccorso per poi rientrare in fretta e furia a Sassari.

Il consigliere Gallus vuole capire come sia sia venuta a creare questa situazione che di fatto ha disatteso l’accordo stipulato con l’AOU sassarese affinché venisse garantita la copertura medica per la riattivazione delle punto di primo intervento del Delogu di Ghilarza chiuso sino a ieri. Il consigliere regionale oristanese, inoltre, chiede di conoscere quali siano le azioni che il presidente e la Giunta sono intenzionati ad intraprendere affinché nei tempi più rapidi possibili venga ripristinato un servizio essenziale per i cittadini del centro Sardegna. Martedì, 19 novembre 2019 L'articolo Pronto soccorso aperto e richiuso a Ghilarza: interrogazione sembra essere il primo su LinkOristano.it.

Fonte: Link Oristano