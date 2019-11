“Buon compleanno, caro Mattia Ennas: ora sei la verità e presto la racconterai a tutti noi”. Centinaia di auguri e di cuoricini nella bacheca del povero Mattia Ennas, e con queste parole l’avvocato Piscitelli a nome dei tanti amici fa gli “auguri” al ragazzo morto e al centro di un giallo di cronaca a Cagliari: “Buon compleanno MATTIA! Anche la Procura ha voluto farti il suo regalo ed infatti questa mattina nella bara bianca il tuo corpo tornerà nella tua nuova casa al Cimitero di Quartu ma tu no, ora sei libero e la tua casa sono le migliaia di cuori che ti hanno amato, ti amavano, ti amano e ti ameranno insieme a tutti coloro che hanno imparato ad amarti e lo continueranno a fare. Ora sei un Angelo libero e sarai ovunque con tutti noi, ora sei la VERITÀ e la racconterai a noi”, le parole toccanti del legale della famiglia di Mattia Ennas. Tantissimi i messaggi di cordoglio nella bacheca personale di Mattia, mentre ancora la Procura indaga per omicidio dopo l’autopsia svolta nei giorni scorsi.

Fonte: Casteddu On Line

