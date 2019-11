Whatsapp, attenzione in chat al file mp4 che vi porta dritto nello Smartphone un virus malevolo. I dettagli sul nostro giornale partner Quotidiano.net, dove gli esperti lanciano l’allarme: “Whatsapp ha un punto debole. E qualcuno potrebbe sfruttarlo per prendere il controllo del vostro smartphone. Il nemico alle porte è un file Mp4 che, come spiega la stessa società di Marck Zuckerberg, può mettere a rischio la sicurezza del dispositivo. Se lo ricevete in chat, non scaricatelo: potrebbe contenere un codice malevolo (malware) in grado di aprire una breccia nel cellulare. A lanciare l’allarme è Facebook, proprietaria del social, che consiglia agli utenti – oltre 1 miliardo e mezzo ogni mese quelli attivi – di aggiornare l’app, dal momento che nell’ultima versione è stata inserita una correzione di sicurezza. Il problema, etichettato come ‘CVE-2019-11931’, è stato classificato come “critico”.

Leggi qui la notizia completa su Quotidiano.net: https://www.quotidiano.net/cronaca/whatsapp-web-virus-1.4895190

