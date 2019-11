Da tenorenis a tenore, anche Ivan Cocco nel coro della polizia locale

Da bambino, come molti, ha sognato l’uniforme e qualche anno più tardi ha tentato di entrare nell’Arma dei carabinieri. Ora la divisa la indossa davvero: è quella della polizia locale, ma Ivan Cocco, cantante e cabarettista oristanese, noto soprattutto per far parte dei Tenorenis di “Striscia la Notizia”, è un vigile senza paletta e fischietto. Cocco canta – come esterno – del coro della polizia locale di Oristano, “I cantori di Eleonora”.

La sua divisa in velluto blu è, dunque, un abito di scena ma non per fiction: Cocco rientra nella percentuale di cantori (il 30%) che può far parte dei corale, senza essere un agente di polizia locale.

“La mia presenza nel coro è nata per caso”, spiega Cocco. “Un giorno ho sentito mio fratello, che è un agente di polizia locale, cantare a casa una canzone e ho provato a fargli da seconda voce. Lui mi ha proposto di entrare a far parte della corale e ci ho provato”.

“Ho presentato regolare domanda”, continua Ivan Cocco, “e ho fatto un incontro di presentazione con il maestro, Nicola Lentis”.

L’esordio del cantante-cabarettista con “I cantori di Eleonora”, che a febbraio del prossimo anno compiono 2 anni di attività, è avvenuto durante le celebrazioni del 2 giugno, per la festa delle Repubblica.