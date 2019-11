Cagliari, giù il vecchio mobilificio: nuovo centro commerciale in arrivo a Pirri

Un nuovo centro commerciale in arrivo a Pirri. Mobil Clam ha fatto la richiesta agli uffici del Comune di Cagliari: il progetto mira a demolire e ricostruire l’ex mobilificio di via Dolianova per trasformarlo in “media struttura di vendita di tipo misto alimentare e non alimentare”.

Previsti anche due nuovi passi carrabili per l’accesso al lotto. Sarà la conferenza di servizi a dire l’ultima parola sul progetto.

Non che la zona sia carente di centri commerciali. A pochi passi dal vecchio mobilificio si trova il centro commerciale Auchan Marconi, che presto sarà notevolmente ingrandito. mentre resta in stand by il progetto per il nuovo Eurospin previsto in via Pisano. Il piano, previsto all’interno di una più vasta lottizzazione che prevedeva anche residenze di lusso, non è stato votato nella scorsa consiliatura sotto Zedda, ma ha già incassato il no della Municipalità di Pirri.

