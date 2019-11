Piega, taglio e barba gratis ai bisognosi di Cagliari, il cuore d’oro di 2 parrucchieri

Barba e capelli ai bisognosi. Piega e taglio per lei, taglio e barba per lui. L’iniziativa è di Walter (figlio d’arte di uno storico barbiere pirrese) e Debora. Che lunedì 9 dicembre accoglieranno nel loro salone di via Masaniello a Pirri le persone economicamente in difficoltà per farli più belli in vista delle festività natalizie.

“Stiamo organizzando una giornata di beneficenza “, spiega Debora, “dalle 10 fino alle 18, chi è senza lavoro e non ha possibilità economica avrà un taglio e piega, se donna, o taglio e se uomo. Lo facciamo anche in vista del Natale la dedichiamo a loro una giornata di chiusura per metterci a lavorare per le persone bisognose. Sperando ovviamente che i furbetti non ne approfittino”.

