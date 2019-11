Giornata mondiale dell’infanzia a Monserrato, Santa Maria Vergine si tinge di blu

Go Blue è un’iniziativa sostenuta anche da Anci nazionale con cui l’Unicef ha invitato tutti i Comuni italiani in occasione del 20 novembre, a celebrare la Giornata mondiale dell’infanzia e i 30 anni dall’approvazione da parte delle Nazioni Unite della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, illuminando di blu un monumento simbolico della propria città, per ricordare l’importanza di promuovere e tutelare i diritti di ogni bambino, bambina e adolescente.

Appuntamento con tutti i cittadini al tramonto in piazza Maria Vergine per vedere l’edificio illuminato di Blu.

Monserrato aderisce a Go Blue in collaborazione con l’Unicef. Il Comune di Monserrato ha aderito all’iniziativa nazionale “Go Blue” dell’Unicef e il 20 novembre sarà illuminata la chiesa di Santa Maria Vergine nell’omonima piazza.

Fonte: Casteddu On Line

