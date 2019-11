Nuova caserma a Sestu: nell’ex asilo di via Tripoli arrivano i carabinieri

L’intervento riguarderà la manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo. e verrà curato il verde e egli alberi dell’area esterna. Non sono previsti aumenti di cubatura. La Città metropolitana ha dato luce verde all’operazione, la palla passa ora al Comune di Sestu che dovrà far partire i lavori.

Dopo il trasferimento dell’asilo nel 2012 lo stabile è stato abbandonato. L’amministrazione di Sestu, qualche anno fa, ha poi proposto al Ministero dell’Interno la concessione in locazione dell’immobile per 20 anni (dopo averlo però prima sistemato e dopo il cambio della destinazione d’uso).

Sestu, nuova caserma dei carabinieri nell’ex asilo di via Tripoli. Ora c’è via libera della Città metropolitana. Niente più ostacoli al trasferimento della caserma dei carabinieri nell’ex Nido d’infanzia.

Fonte: Casteddu On Line

