San Martino: ospedale verso il collasso. Ennesimo appello dei primari

L’ennesimo grido d’aiuto alla Regione, soprattutto per sopperire alla mancanza di personale medico: questo è quello che emerso dal . nuovo confronto sulle problematiche dell’ospedale San Martino di Oristano. Stavolta si sono trovati di fronte i primari dell’ospedale e la Sesta Commissione (Salute e politiche sociali) del Consiglio regionale della Sardegna, presieduta dal consigliere regionale oristanese Domenico Gallus.

Alla riunione erano presenti i consiglieri regionali Francesco Mura, Alessandro Solinas, Annalisa Mele, Carla Cuccu e Luigi Garau, il sindaco di Oristano Andrea Lutzu, presidente del Distretto sanitario. Per l’Ats è intervenuto il direttore amministrativo Attilio Murru, mentre l’Assl era rappresentata dal direttore Mariano Meloni.

C’è stata una vera e propria sfilata di camici bianchi che a turno si è espressa per dar conto alla Commissione dei problemi del proprio reparto. Problemi comuni: una grave carenza di personale e di attrezzature adeguate, per poter lavorare al meglio per il paziente e per i cittadini.

“Quello che stiamo vivendo”, ha detto in apertura presidente Domenico Gallus, “è un disfacimento della sanità sarda, o almeno di quella che è stata. Non ci si aspettava di arrivare a questo punto”.

Il primo a prendere la parola è stato Paolo Casula, dirigente del reparto di Emodinamica, attualmente chiuso per mancanza di personale, e che dovrebbe riaprire il 20 dicembre. “Avevamo stipulato una convenzione per avere emodinamisti dal Brotzu e da Sassari ma è stata bloccata dall’ATS”, ha affermato Casula. “In questo momento abbiamo un solo emodinamista e un altro che è stato mandato per la formazione a Sassari, chiediamo che la Regione vigili sulla riapertura e tenga conto di questi dati”.

A chiedere nuovi specializzandi il primario di ortopedia Andrea Ruiu, un reparto che svolge oltre 1200 interventi all’anno: “Siamo il primo reparto in Sardegna per fratture al femore operate entro le 48 ore, ma dobbiamo coprire anche Ghilarza e Bosa. La situazione è critica in tutta la regione, considerando che a Lanusei manca un primario per il nostro reparto”.

“Siamo in una situazione di pericolo”, ha commentato il primario di Medicina Efisio Chessa. “Chiudere strutture come quelle di Ghilarza e Bosa porta tutti i pazienti a Oristano, e il rischio clinico aumenta. Oggi abbiamo 75 pazienti per 60 posti letto. Il personale medico e infermieristico, inoltre, deve viaggiare a Cagliari e a Sassari ogni qualvolta ci sia bisogno di una diagnostica invasiva, cioè per esempio una biopsia, un esame istologico. In questo caso io sono obbligato a staccare un medico o un infermiere da Oristano”.

“Al San Martino sta venendo meno l’attività”, ha detto Giovanni Tolu, responsabile di anatomia patologica. “Dall’anno scorso abbiamo avuto più di mille campioni chirurgici in meno. Siamo stati un anno e mezzo senza un primario di Chirurgia. Chiediamo di essere ascoltati. La distanza tra medici e amministrativi non deve aumentare, così come accaduto negli ultimi anni”.

“Ci arrangiamo ottimizzando le risorse a disposizione”, ha detto il direttore del laboratorio d’analisi Roberto Irde. “Nell’organico mancano 8 persone. Sono state fatte due selezioni ma sono andate a vuoto: nessuno vuole venire a Oristano”.

“Un solo medico ha scelto Oristano”, ha affermato il direttore di nefrologia Antonio Pinna, “e c’è carenza di specialisti. In Pronto Soccorso dovevano esserci 15 persone, ma sono 10 per circa 28 mila accessi annui, 74 – 80 accessi giornalieri. La notte può essere garantito un solo medico in servizio”.

“In radiologia”, ha detto il primario Antonello Gallus, “possiamo garantire solo un servizio ordinario. Il nostro reparto, come molti altri, dovrebbe avere una funzione di supporto. In organico dovremmo essere 13, ma siamo nove, e due colleghi hanno chiesto il trasferimento. La radiologia di Oristano ha sempre avuto il minor numero di radiologi in tutta la Sardegna. Chi lavora di più rischia di sbagliare di più, è impossibile con questi numeri supportare un ospedale”.

“Senza le strutture di supporto è impossibile per qualsiasi reparto lavorare bene”, ha detto il primario di oncologia Tito Sedda. “Noi siamo 4 oncologi, quando uno va via lascia 100 pazienti in chemioterapia sulle spalle degli altri 3. Dobbiamo creare spazi e avere il personale adeguato, non solo medico ma anche infermieristico, per poter dare ai pazienti la giusta attenzione che meritano. Non possiamo dare solo la terapia, il medico cura anche con le parole e deve essere in condizione di poterlo fare”.

“È indispensabile aumentare borse di specializzazione e chiedersi perché nessuno voglia venire a Oristano”, ha affermato il responsabile di anestesia Giorgio Piras. “Non conviene venire qua, per i giovani l’ospedale di Oristano non è più un’attrattiva, non permette una crescita professionale”.

“Ci troviamo a lavorare senza supporto durante gli interventi per mancanza di chirurghi”, ha dichiarato Federica Miculan, direttrice di endoscopia digestiva. “Sono venuti meno gli standard dell’ospedale. Ci servono almeno 5 infermieri per permettere una turnazione h24. Inoltre, abbiamo urgenza di nuove attrezzature, dato che lavoriamo con lavaendoscopi fuori manutenzione. È necessario un adeguamento delle tecnologie”.

A mancare al San Martino di Oristano non sono, infatti, solo i medici, ma tutto il personale sociosanitario. “Siamo disponibili a partecipare ai tavoli”, ha detto la responsabile delle professioni sanitarie Barbara Collu, “ad andare anche a Ghilarza, ma servono più infermieri e accordi per poter lavorare bene per il paziente. Non possiamo lavorare in questa situazione di rischio”.

Tra i tanti reparti che vanno verso il collasso ce ne sono però alcuni che, invece, rappresentano un’eccezione, sono accompagnati da un segno positivo, come quello di neuroriabilitazione, diretto da Andrea Martis, che è aperto da tre anni. Anche il reparto di pediatria rappresenta una tendenza positiva, anche se la sua direttrice Giuseppina Mula ha ribadito che si va avanti pur avendo carenza d’organico. “Su dieci medici, siamo solo in 7 a fare i turni”, ha detto Mula, “e ogni qualvolta c’è un accesso di un paziente pediatrico al pronto soccorso devo chiedere a un mio medico di allontanarsi per assistere il paziente. Inoltre, manca una figura con competenze neurologiche”.

Secondo il direttore dell’Assl di Oristano Mariano Meloni quella che si sta vivendo “è solo una fase di transizione, che si risolverà in meglio”. “Ogni giorno”, ha detto Meloni “garantiamo il servizio con le risorse che abbiamo, non possiamo fare nessun miracolo”.

“Quello che emerge”, ha aggiunto il direttore sanitario ospedaliero Sergio Pili, “è l’esigenza di un grande investimento sulle strutture territoriali”.

Un passo avanti che la Regione e la Commissione Sanità hanno promesso di fare, non solo per l’oristanese ma per tutti i presidi. “Ci assumiamo questa responsabilità”, ha concluso Domenico Gallus, chiudendo la visita al San Martino. Negli ultimi due anni l’ennesimo confronto, con la riproposizione di richieste note ormai da tempo, ma che ancora attendono una risposta concreta, soprattutto dalla Regione.

Lunedì, 18 novembre 2019

