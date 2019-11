Gli orti urbani, un modello di agricoltura da portare sino al Senegal

Gli orti urbani come modello di agricoltura per aiutare il Senegal Si conclude a Oristano il progetto “Co.ForeS.T” a sostegno della regione del Matam

Dal 13 al 18 novembre, il gruppo di lavoro è stato infatti presente ad Oristano per una settimana formativa e pratico-operativa. Tutte queste attività si inseriscono all’interno di un progetto di cooperazione internazionale, “Co.ForeS.T”, a cura dell’assessorato regionale al lavoro (capofila), dell’Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l’ambiente della Sardegna Forestas, della Regione Piemonte, dei Comuni di Oristano, Cagliari e Iglesias, dell’Unione culturale islamica in Sardegna e del Ministero de la Gouvernance Territoriale, du Développement et de l’Aménagement du territoire Groupment d’Interet Communautaire du Bossea della Regione di Matam in Senegal.

“Il progetto”, osserva Gianfranco Licheri, assessore all’ambiente del comune di Oristano, “è cofinanziato dall’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e si pone l’obiettivo di migliorare le condizioni socio economiche della popolazione della Regione di Matam, attraverso il rafforzamento delle competenze produttive in campo agricolo e forestale, anche al fine di disincentivare le forti emigrazioni che ancora interessano quel territorio”.

Fonte: Link Oristano

