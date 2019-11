A Seneghe, tutti i cori insieme per Santa Cecilia e per le donne

A Seneghe, si canta tutti insieme per Santa Cecilia e per le donne

Non solo musica ma anche poesie e riflessioni contro la violenza

Seneghe si unirà in una sola voce per la tradizionale messa per Santa Cecilia e a sostegno delle donne. Per la VII edizione di questa manifestazione, il coro polifonico “Ars Antiqua” di Seneghe si esibirà in concerto sabato 23 novembre, nella chiesa parrocchiale Maria Immacolata del paese.

Si inizierà alle ore 17 con la Santa Messa in onore di Santa Cecilia, cantata da tutti i cori di Seneghe. Alle ore 18 invece avrà inizio il concerto alternato da interventi di letture di poesie e riflessioni contro la violenza sulle donne.

Musica, tradizione e impegno sociale. “Unire il canto ad un impegno sociale e di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne ha come finalità il coinvolgimento di un ampio gruppo di ascoltatori, sia donne che uomini”.

La serata è realizzata con il contributo del comune di Seneghe e il patrocinio dell’ufficio della Consigliera di Parità della provincia di Oristano. Diverse le associazioni che hanno aderito al progetto insieme alla parrocchia di Seneghe, la biblioteca comunale con i volontari del servizio civile nazionale e le scuole primarie.

Il programma

Si esibiranno il coro polifonico Ars Antiqua ed il coro delle voci bianche Ars Antiqua, il coro parrocchiale, il coro maschile Monteferru, i cori su cuntrattu Seneghesu, su cuntrattu de Seneghe, su cuntrattu di Vincenzo Uda e su cuntrattu Santa Maria de sa Rosa.

La classe quinta della scuola primaria di Seneghe leggerà invece una serie di poesie, scritte dagli alunni sotto la direzione della maestra Maria Giovanna Meles, intitolata “Mister rispetto”.

La biblioteca comunale insieme ai volontari del servizio civile nazionale presenterà una riflessione poetica dal titolo “Le parole del coraggio”.

Presenta la serata Luisa Madau, la bibliotecaria comunale di Seneghe, mentre la direzione artistica è a cura del maestro Nicola Piredda.

Lunedì, 18 novembre 2019

