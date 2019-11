Forestas, "nominare il commissario"

(ANSA) - CAGLIARI, 18 NOV - Senza la nomina del commissario di Forestas il transito dei quattromila dipendenti e le stabilizzazioni dei 1.200 precari non possono concretizzarsi. È il motivo per cui circa 300 lavoratori dell'Agenzia da questa mattina manifestano davanti a Villa Devoto, sede istituzionale della presidenza della Regione.

Chiedono che la Giunta Solinas provveda al più presto alla nomina del commissario. "Senza rappresentante legale non può essere approvato il bilancio, e nemmeno procedere con le assunzioni", spiega Alberto Atzori del sindacato Sadirs, durante un'assemblea riunita in via Oslavia.

La situazione per i quattromila e i 1.200 si è sbloccata recentemente con le delibere di Giunta che affidano al Coran la negoziazione per arrivare al passaggio dal contratto agricolo a quello pubblico del sistema della Regione, e alle stabilizzazioni.

Soluzione che, condivisa da Uila e Uil Fpl, è contrastata però dai confederali di Cgil, Cisl e Uil che hanno presentato ricorso al Tar contro le delibere in questione.

"Speriamo che non ci sia bisogno, ma siamo disposti a proclamare anche un altro sciopero, è grave che a venti giorni dalla pubblicazione delle delibere non ci sia ancora il commissario", sostiene ancora il Sadirs. (ANSA).