Attentato incendiario auto comandante cc di Tortolì

Unanime la condanna della comunità:" Ferma è la condanna per il gravissimo episodio ai danni di un uomo di Stato in servizio da tanti anni nella nostra città- ha detto il sindaco di Tortolì Massimo Cannas anche a nome dell'amministrazione comunale- Un uomo che ha forti legami con tutti assicurando legalità e sicurezza nel nostro territorio e sempre a disposizione delle parti deboli della società. Al maresciallo e alla sua famiglia tutta la vicinanza e il rammarico per questo inqualificabile atto" aggiunge il primo cittadino che esprime amarezza anche per il secondo attentato incendiario stavolta ai danni dell'auto di un imprenditore del posto. "Anche a lui - conclude il sindaco - va la nostra solidarietà. Su questi atti si discuterà nel prossimo consiglio comunale".

Fonte: Ansa

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.