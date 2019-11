Sei anni dopo l’alluvione ancora maltempo e ancora paura

Difficoltà in molte strade provinciali per la scarsa manutenzione. Sulle carreggiate smottamenti di terreno e grandi buche piene d’acqua.

Preoccupazione nell’oristanese per il proseguire delle abbondanti piogge che ormai da una decina di giorni stanno investendo il territorio provinciale. A Uras l’amministrazione comunale ha disposto un monitoraggio costante dei canali che erano stati la causa del drammatico allagamento dell’abitato in occasione dell’alluvione, con la morte di una pensionata, sei anni fa esatti. Sotto osservazione il bacino del Monte Arci, da dove le acque defluiscono.

Fonte: Link Oristano

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.