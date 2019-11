Basket in lutto per Gianni Palla, addio allo storico custode del Palazzetto di Cagliari

Addio a Gianni Palla. Il mondo del basket cagliaritano in lacrime per lo storico custode del palazzetto dello Sport (il Pala Pirastu). Per Palla, dipendente comunale, 72enne, il ricordo su Facebook del consigliere comunale Marco Benucci. “Gianni non eri un semplice custode eri qualcosa di più. Quel Palazzetto, diventato il tempio della pallacanestro cagliaritana, non è stato solo custodito, ma amato e protetto come fosse la tua casa.

Ricordo un termine molto buffo con il quale tu chiamavi giocatori, allenatori o le stesse persone che erano solite frequentare il palazzetto… Non potevi stare al palazzetto se non venivi chiamato “Fedayno”. Grazie per tutto quello che hai fatto per noi, per il basket ma soprattutto per il nostro Palazzetto”.

