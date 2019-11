Assemini, la rabbia di una mamma: “Hanno rubato la bici di mia figlia, vergogna”

È andata con sua figlia nel garage sotto casa per prendere la bicicletta e andare a fare un giro in città. Quando sono arrivate nel parcheggio del condominio di via Coghe, però, l’amara sopresa: della piccola bici non c’era più traccia. “Qualcuno l’ha rubata”, spiega, arrabbiata, Sabrina Desogus. La donna, oltre ad avere raccontato il fatto sui gruppi Facebook della città, ha anche contattato la nostra redazione: “La bicicletta, per mia figlia, ha un grande valore affettivo” e, da quando le è stata di rubata, “non ha mai smesso di piangere. Chiunque l’ha presa ai dovrebbe vergognare. Spero davvero che chi l’ha rubata abbia il buon senso di rendercela”.

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.