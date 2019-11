Alcol disponibile alla vendita oltre l’orario consentito: sanzioni tra Marina e Stampace

Controlli della Polizia Locale durante le notti di questo fine settimana per verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nella recente ordinanza n. 69/2019 emanata dal sindaco il 5 novembre scorso quale misura per la tutela della Sicurezza Urbana, dell’Incolumità e della Salute Pubblica.

Durante i sopralluoghi eseguiti nelle ore notturne nel quartiere della Marina e nel quartiere di Stampace, la Polizia Locale ha accertato che due esercizi aventi nella loro offerta commerciale bevande alcoliche e superalcoliche sono rimasti aperti al pubblico in orario vietato; la stessa violazione è stata accertata per un distributore automatico di bevande. Per i tre titolari è stato elevato un verbale di accertamento per 500 euro e si procederà alla comunicazione al Servizio comunale competente che in caso di reiterazione nell’arco dei dodici mesi porterà alla sospensione del titolo abilitativo per un periodo prolungato nel tempo.

