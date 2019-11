Marijuana: un arresto e due segnalazioni dai carabinieri

Aveva la marijuana in casa e anche un sistema per far crescere le piantine con una lampada completa di proiettore, ventole di areazione e fertilizzante. Un giovane di 27 anni di Bonarcado, A.M., è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Ghilarza. I militari, dopo una perquisizione, hanno sequestrato 158 grammi di infiorescenze di marijuana, 216 grammi di semi di marijuana, una pianta di circa un metro e mezzo di marijuana, 1050 euro in banconote di vario taglio e materiale per la produzione ed il confezionamento dello stupefacente.

Il giovane, ieri è comparso davanti al giudice del tribunale di Oristano, che la ha condannato ad un anno e sei mesi di reclusione (pena sospesa) e lo ha multato con 3.500 euro.

L’operazione dei carabinieri si è svolta nell’ambito di un servizio coordinato del comando provinciale di Oristano. Sono stati impiegati 50 militari e 25 automezzi. I carabinieri hanno controllato 240 persone, 120 autovetture, effettuato 18 perquisizioni e controllato 20 esercizi pubblici.

Nel prosieguo del servizio i carabinieri di Ghilarza hanno denunciato un uomo di 66 . anni di Ottana, perchè sorpreso in possesso di un coltello di genere proibito. Inoltre, hanno segnalato al prefetto di Oristano due ragazzi ventenni di Abbasanta poiché trovati in possesso uno di 0,2 grammi e l’altro di 0,5 grammi di marijuana.

Domenica, 17 novembre 2019

