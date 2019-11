Cagliari, volo di 50 metri sulla 195 racc: la Fiesta guidata da un ventenne si ribalta e finisce in un fossato. Un ventenne, residente fuori città, alla guida di una Ford Fiesta mentre percorreva la Ss195 racc diretto verso Cagliari, dopo aver affrontato una curva a sinistra ha perso il controllo del veicolo l’auto è salita sulla barriera spartitraffico e, dopo un volo di circa 50 metri, si è capovolta finendo dentro un fossato esistente ai margini della strada. Il ragazzo è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu con un codice giallo. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge e i vigili del fuoco.

Fonte: Casteddu On Line

