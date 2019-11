Cagliari, un grosso ramo di un’albero cade tra il marciapiede e la sede stradale nei pressi di una scuola: i Vigili del Fuoco intervengono per la messa in sicurezza liberando l’area.

Da richiesta pervenuta alla sala operativa del 115, la squadra “4A” del distaccamento cittadino portuale di Cagliari (squadra terra) è intervenuta intorno alle 12:30 in via Del Sole a Cagliari, per un grosso ramo che spezzandosi è caduto tra il marciapiede e la sede stradale. Nelle vicinanze anche una scuola dove al momento era in corso l’uscita degli alunni. Nessuna persona è rimasta coinvolta, al momento per fortuna non transitavano pedoni e veicoli.

Gli operatori hanno delimitato l’area e provveduto alla messa in sicurezza e al taglio del grosso tronco liberando la sede stradale.

L'articolo Via Del Sole, ramo crolla sulla strada vicino alla scuola: intervento dei vigili del fuoco proviene da Casteddu On line.