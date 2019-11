Sequestrano e rapinano un anziano, arrestati dalla polizia

Dall’attività investigativa, è emerso anche che i due giovani arrestati, fingendosi dipendenti di una società elettrica, carpivano la fiducia di povere vittime indifese, proponendo contratti di fornitura e servizi estremamente vantaggiosi e, approfittando dell’occasione, effettuavano veri e propri sopralluoghi all’interno delle abitazioni, per poi introdursi nelle stesse in orario notturno, rapinando gli inquilini e facendo razzia di quanto trovato.

Le successive indagini, supportate dagli accertamenti effettuati dalla Polizia Scientifica, che ha analizzato impronte digitali, l’analisi delle immagini registrate da alcuni impianti di video-sorveglianza presenti in zona e i tabulati delle celle telefoniche, hanno portato all’identificazione dei due rapinatori, che sono stati dunque tratti in arresto.

Non paghi, durante le fasi della rapina, tramite un computer portatile, i due arrestati avrebbero eseguito alcune operazioni bancarie on-line, utilizzando una chiavetta “token” presente sul tavolo della cucina e si sarebbero poi dileguati, portandosi via le carte di credito e bancomat dell’anziano. Le carte sarebbero state utilizzate successivamente per effettuare altri prelievi e sottrarre ingenti somme di denaro.

Secondo quanto riferito dalla polizia, i due la notte dello scorso 30 settembre, si sarebbero introdotti nell’abitazione di un anziano a Vicenza, lo avrebbero malmenato pesantemente, imbavagliato e legato con del nastro adesivo ad una sedia, per rapinarlo del denaro contante che aveva in casa.

Un giovane marocchino, residente ad Abbasanta, M.A., di 23 anni, è stato arrestato per reati di rapina aggravata, sequestro di persona e indebito utilizzo di carta di credito. La Polizia di Stato, su disposizione della Procura della Repubblica Veneta, con un’operazione congiunta delle squadre mobili delle questure di Oristano, Trapani e Vicenza, ha dato esecuzione alla misure cautelari in carcere, emesso a carico del giovane, che è stato rintracciato nell’abitazione dei genitori.

Fonte: Link Oristano

