Muravera e Capoterra, scoperti cinque lavoratori in nero in due attività: scatta la maxi multa

Stessa cosa per la seconda attività controllata, per la quale l’attività ispettiva derivante dall’incrocio delle informazioni derivanti dalla documentazione esibita dalla parte con le informazioni acquisite all’atto del controllo, ha fatto emergere la posizione di un lavoratore assunto senza regolare contratto.

All’esito del primo controllo, condotto in collaborazione con funzionari dell’Ispettorato del Lavoro di Cagliari, è emersa la posizione non regolare di 4 lavoratori, i quali, durante la stagione estiva, sono stati impiegati “in nero”, cioè senza instaurazione formale del rapporto di impiego, sia sotto il profilo contributivo che quello assicurativo. Circostanza questa che, oltre a costituire illecito amministrativo, non assicura ai lavoratori alcuna forma di tutela ed assistenza in caso di infortunio: conseguentemente, oltre alla diffida a regolarizzare la loro posizione, il titolare dell’attività è stato destinatario di una “maxi sanzione” da un minimo di 7.200 a un massimo di 43.200 euro.

Negli ultimi giorni, le Fiamme Gialle di Muravera e quelle di Sarroch, hanno concluso due distinti interventi nei confronti di una società operante nel campo dell’intrattenimento operante lungo il litorale del Sarrabus e una attività di ristorazione a Capoterra. Per entrambi i target, la fonte di innesco è stato lo sviluppo delle informazioni acquisite durante i servizi di controllo del territorio, successivamente potenziata attraverso l’incrocio con le informazioni presenti nelle banche dati in uso alla Guardia di Finanza.

Fonte: Casteddu On Line

