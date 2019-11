Torna “Chocomoments” e avvolge Oristano di dolcezza

Seconda edizione della kermesse dedicata al cioccolato artigianale: laboratori, mostra mercato e tanti eventi

Torna Chocomoments a Oristano e porta tutta la dolcezza del cioccolato nel centro storico cittadino per tre giorni fitti di eventi. Da venerdì 22 a domenica domenica 24 novembre va in scena la Il sipario si alza sulla kermesse “Chocomoments Oristano” alle 11:30 nella giornata di venerdì, in Piazza Eleonora, e da il via a una girandola di eventi dedicati alle innumerevoli possibilità gastronomiche del cacao. Davvero straripante il programma della manifestazione, organizzata da Chocomoments, la grande festa itinerante del cioccolato artigianale che muove migliaia di appassionati in ogni angolo d’Italia, in collaborazione con la Pro Loco di Oristano e patrocinata dal Comune – Assessorato al Turismo e Assessorato alle Attività Produttive. La stessa Piazza Eleonora diventa la sede della “Fabbrica di cioccolato”: contenitore di lezioni, cooking show e degustazioni, pensato per permettere al pubblico di assistere diretta alle varie fasi di lavorazione del cacao e calarsi nel clima di un vero e proprio laboratorio artigianale. Da non perdere l’irresistibile spettacolo della tavoletta da guinness dei primati: 20 metri di cioccolato per illuminare di gioia gli occhi e il palato di tutti i buongustai. Non mancherà, inoltre, la mostra mercato del Cioccolato artigianale, in cui sarà possibile acquistare prodotti cioccolatieri di alta qualità. Stand aperti venerdì e sabato dalle 10 alle 23:30 e domenica dalle 10 alle 20. Per i più piccoli. Nel corso della manifestazione viene proposto il laboratorio dedicato ai maestri cioccolatieri di domani. Sotto l’esperta guida degli artigiani di Chocomoments, i bambini potranno imparare a realizzare con le proprie mani squisiti cioccolatini da gustare a casa. Un’opportunità per apprendere giocando in programma tutti i giorni dalle 15.30 alle 17.30. A disposizione dei più piccoli tutto l’occorrente per dare sfogo alla creatività: grembiuli, cappellini, guanti e attrezzi per la lavorazione. Il costo di partecipazione è di 5 euro, non è necessaria la prenotazione.

Record di bontà. Ben 20 metri di delizioso cioccolato. Tanto misurerà la maxi tavoletta che sarà realizzata dai maestri cioccolatieri di Chocomoments, a partire dalle 18:15 di sabato, 23 novembre. Uno spettacolo da vedere, ma anche assaporare: al termine dell’impresa da guinness, infatti, al pubblico verrà offerta una degustazione gratuita. Da vedere e assaggiare. Tre gli appassionanti momenti live dedicati all’arte culinaria. Venerdì, alle 18.00, ci sarà lo show cooking “Come nasce una Sacher?”; mentre domenica alle 10, in occasione dell’arrivo della corsa antiviolenza “Io corro con le donne per le donne” verrà realizzata la “Pralina rosa” e saranno consegnati premi in cioccolato. Sempre domenica, alle 18, si terrà poi lo show cooking “Come nasce una pralina?”. Completano il programma di eventi le premiazioni delle ginnaste dell’ASD Dragonfly di Ghilarza, sabato alle 18, e dei ragazzi dell’associazione Sea Scout, sempre sabato alle 18:15. Venerdì e sabato, dalle 10 alle 12, sarà possibile partecipare al “Corso base di lavorazione del cioccolato”, incontro formativo che permetterà di apprendere i primi “trucchi del mestiere” dagli esperti della Fabbrica di Cioccolato. Il costo di partecipazione è di 30 euro: è obbligatoria la prenotazione, effettuabile scrivendo all’indirizzo di posta elettronica Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

