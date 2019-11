Sestu, via libera dalla giunta regionale alla metropolitana leggera

“La metropolitana leggera non è più solo una chimera ma una indicazione precisa della Giunta regionale, che ha approvato l’attesa delibera che permetterà la Progettazione del sistema metropolitano in area vasta di Cagliari, direttrice Sestu”. Così il consigliere regionale dei Riformatori Michele Cossa, che parla di “risultato storico per Sestu”.

“Abbiamo lavorato per raggiungere un obiettivo che non esito a definire strategico e prioritario – prosegue Cossa – Ora parlano gli atti: si tratta del primo passo concreto che permetterà ai soggetti competenti di definire il tracciato e quindi di stabilire in modo preciso le risorse necessarie (che comunque si aggireranno attorno ai 40 milioni di euro). Si va verso una radicale modernizzazione del sistema dei trasporti di Sestu, con evidenti effetti e ricadute positive su tutto il sistema socio-economico della cittadina”.

La Giunta regionale con la delibera di ieri ha delegato alla Direttrice generale dell’Assessorato regionale dei Trasporti “di porre in essere tutti gli atti necessari per la definizione del tracciato” d’intesa con la Città metropolitana e i Comuni interessati, principalmente Sestu e Selargius e per alcune centinaia di metri Monserrato. I binari della linea Sestu-Policlinico correranno lungo la strada provinciale Sestu-Monserrato. “Con Regione, ARST e la sindaca Paola Secci abbiamo già avviato le operazioni per una valutazione preliminare delle implicazioni urbanistiche e sulla viabilità che riguardano la parte del tracciato che passerà dentro il centro abitato. Il prolungamento per Sestu coinvolge un bacino di decine di migliaia di persone, dato che rappresenta una delle maggiori porte d’ingresso della Città metropolitana” e ospita il più importante polo commerciale della Sardegna. Inoltre, con l’intervento si “chiude l’anello nord della viabilità metropolitana di Cagliari”.

“Ringrazio l’assessore dei Trasporti Giorgio Todde per aver mantenuto l’impegno di mandare avanti il progetto. Non si può garantire l’efficienza senza dotare la collettività di un sistema di mobilità moderno, efficace e improntato sulla sostenibilità – conclude Cossa – Abbiamo avviato un percorso che porterà innovazione e benessere a tutto il territorio, facilitando i collegamenti e dotando i cittadini di un mezzo importantissimo di mobilità”.

(immagine simbolo metropolitana)

