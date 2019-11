Il Comune di Bosa ristruttura il campo da calcio

Il Comune di Bosa presenterà un’istanza per ottenere un mutuo per la ristrutturazione e la messa a norma dell’impianto sportivo “Campo Italia”, in Via Logudoro.

L’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e l’Istituto per il Credito Sportivo, che precedentemente hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per la concessione di contributi sui mutui per impianti sportivi pubblici, hanno pubblicato l’avviso per l’ammissione ai contributi destinati al totale abbattimento delle quote interessi sui mutui per il finanziamento di progetti relativi all’impiantistica sportiva.

La Giunta ha inoltre verificato la necessità di un intervento più ampio rispetto a quello previsto nel precedente progetto. Per i nuovi interventi è stata stimata la cifra di 500 mila euro.

Sabato, 16 novembre 2019

