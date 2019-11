Nell’ambito della collaborazione internazionale di Polizia, l’Associazione di Polizie Ferroviarie e dei Trasporti Europee Railpol ha organizzato una nuova azione con il rafforzamento dei dispositivi, disposti dal Servizio della Polizia Ferroviaria, dedicata ai controlli straordinari volti al contrasto ed alla repressione dei fenomeni criminosi diffusi in ambito ferroviario, ha visto impegnati 30 Operatori della Polfer presso gli scali ferroviari di tutta la Regione.

La mirata attività di osservazione e la presenza delle pattuglie nei luoghi di maggior afflusso hanno consentito il controllo di numerosi viaggiatori. Gli Agenti si sono avvalsi di metal detector per l’ispezione dei bagagli e di smartphone per la verifica in tempo reale dei documenti di identità. Ulteriori controlli effettuati da personale in abiti civili hanno permesso di vigilare le aree dello scalo adibite a temporaneo deposito di materiale ferroviario, nonché i relativi stabili di pertinenza.

Numerosi sono stati i controlli effettuati su avventori che quotidianamente frequentano gli scali regionali. Una importante presenza per pendolari e frequentatori in genere ed un importante segnale di prevenzione volto a scongiurare potenziali attività delittuose che persone malintenzionate avrebbero potuto porre in essere. Durante le attività i passeggeri sono stati sensibilizzati al rispetto delle norme e non si sono verificati episodi che avrebbero potuto mettere a rischio l’incolumità delle persone

L'articolo Raffica di controlli della Polizia Ferroviaria nelle stazioni della Sardegna proviene da Casteddu On line.