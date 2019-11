Paura a Quartu, auto in fiamme sotto le finestre di un palazzo

Paura in via Catalani a Quartu per un’auto che, per cause ancora da chiarire, ha preso fuoco. Le fiamme stavano per raggiungere una palazzina, e solo grazie all’intervento dei Vigili del fuoco è stato possibile evitare danni maggiori. Sul posto è intervenuta la squadra di pronto intervento che ha operato con un’autopompa serbatoio: cinque pompieri sono riusciti a spegnere il rogo e a mettere in sicurezza tutta l’area.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento.

