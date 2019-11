Pirri, l’appello disperato di un 27enne: “Mi hanno rubato l’auto, aiutatemi”

Un’auto è stata rubata a Pirri, in via Vittorio Amedeo 2, nella notte tra giovedì e venerdì. I ladri sono riusciti ad aprire una delle portiere della Fiat Panda di Simone Pisano e, dopo essere riusciti ad accenderla, sono fuggiti approfittando del buio. Il proprietario è disperato, e ha già presentato una dettagliata denuncia ai carabinieri: “Dentro l’auto, comprata nel 1988, c’era anche tutta la mia attrezzatura da pesca: due canne, un paio di stivali, mulinelli e una bilancia”. L’automobile serve sia a lui sia alla sua compagna Alessia “per andare ogni giorno al lavoro e per spostarci per qualunque motivo. Vi prego, riportatecela. Chiunque l’abbia vista mi chiami in qualunque momento al +393477112513”.

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.