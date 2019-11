Rifiuti zero: a scuola in 400 per capire come fare

Auditorium pieno al De Castro di Terralba per Rossano Ercolini

Ospite del Festival Scienza, è vincitore del premio Goldman Environmental Prize

Auditorium pieno di studenti stamattina per la conferenza su “Obiettivo Rifiuti Zero” tenuta da Rossano Ercolini, vincitore del Goldman Environmental Prize, il maggior riconoscimento mondiale sui temi della sostenibilità e dell’ambientalismo.

Rossano Ercolini, ospite del liceo De Castro di Terralba in occasione della seconda giornata del “Festival Scienza”, ha aperto la manifestazione presentando la sua relazione dal titolo “Obiettivo Rifiuti Zero”. La conferenza è stata seguita con attenzione dagli oltre 400 studenti, insieme ai docenti e diverse autorità.

“La conferenza è andata benissimo”, dichiara Pino Tilocca preside del Liceo De Castro. “Tanta partecipazione non solo da parte degli studenti ma anche dalle associazioni e da alcuni sindaci del territorio, tra questi i sindaci di Arborea, di Terralba e di Albagiara”. “Più di trecento studenti delle medie del territorio sono venuti in visita nel nostro liceo per questo evento, frutto di un intenso lavoro annuale”, prosegue Tilocca.

Insegnante di italiano e ambientalista di base dalla Toscana, Rossano Ercolini è stato insignito del Goldman Environmental Prize nel 2013, una sorta di Nobel per l’ambiente, per i suoi sforzi di informazione del pubblico sui rischi per la salute e ambientali dell’incenerimento e per la sua difesa dei principi di zero rifiuti.

Dopo la conferenza di Ercolini, tra le varie attività anche una sfilata di moda con abiti di riciclo e un flash mob, a fine serata che ha coinvolto insegnanti e studenti.