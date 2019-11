Weekend con vento e calo temperature

(ANSA) - CAGLIARI, 15 NOV - Fine settimana in Sardegna con forte vento, temperature in calo e piovaschi diffusi, poi da lunedì 18 torneranno i temporali. Lo annuncia l'Aeronautica militare di Decimonannu, segnalando una ventilazione che sabato 16 ruoterà da scirocco a grecale sino a maestrale, con picchi di 40 chilometri all'ora. Domenica, invece, irrompe il libeccio e si avranno punte di 50 chilometri orari. In calo le temperature massime, che non superanno di media i 13-14 gradi. Sul fronte delle piogge sarà un sabato con possibili piovaschi di mattina e un peggioramento nel pomeriggio sulla parte orientale dell'Isola. L'instabilità si estenderà progressivamente a tutta l'Isola, annuncio dei forti temporali attesi a partire da lunedì.

Fonte: Ansa

