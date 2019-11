Primo accordo in Sardegna contro la violenza sui luoghi dl lavoro, lo firma Latte Arborea

Latte Arborea è la prima azienda in Sardegna ad aderire all’accordo quadro contro le molestie e la violenza nei luoghi di lavoro. La firma sul documento, già siglato di recente a livello regionale tra i sindacati confederali sardi Cgil, Cisl e Uil e le associazioni imprenditoriali come Confindustria, Confapi, Confartigianato, Confcooperative, Legacoop e quelle agricole (Confagricoltura, Coldiretti e Copagri), è stata posta ieri mattina ad Arborea, nella sala riunioni dello stabilimento della prima cooperativa lattiero casearia dell’Isola.

Per Latte Arborea erano presenti il presidente Gianfilippo Contu e la responsabile delle risorse umane Alessandra Cannas, mentre a sottoscrivere il protocollo, in rappresentanza dei sindacati, c’erano tra gli altri la segretaria generale Flai Cgil di Oristano Roberta Manca, Salvatore Fancellu della Rsu Cisl, Giampaolo Soranello, Ilaria Pellegrini, Fabio Sanna, Cristian Biancu per la Flai Cgil e Cristian Pistis per la Fai Cisl Oristano. Presenti anche la sindaca di Arborea, Manuela Pintus, e Stefania Carletti, consigliera per le Pari Opportunità della Provincia di Oristano.

La firma, tra l’altro, precede di pochi giorni la celebrazione, martedì 25 novembre, della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita partendo dal principio che le molestie siano una violazione dei diritti umani.

“È per noi motivo di grande orgoglio aderire a questo protocollo”, hanno spiegato il presidente di Latte Arborea Gianfilippo Contu e Alessandra Cannas, “considerato che siamo la prima realtà produttiva nell’Isola a sottoscriverlo. La violenza è un fatto odioso e non è meno grave quando mobbing, stalking e molestie in genere accadono durante le ore di lavoro. Su questo fronte il nostro impegno sarà di combattere ancora più duramente questi inaccettabili comportamenti, aumentando l’opera di formazione, sensibilizzazione e monitoraggio interni”.

Soddisfazione è stata espressa anche dalla consigliera Stefania Carletti, che ha evidenziato come la firma da parte della cooperativa “rappresenti un esempio di civiltà molto importante per il nostro territorio e per la Sardegna. Il mio impegno sarà di lavorare per trasferire queste buone pratiche a livello nazionale, al ministero del Lavoro, in modo che il modello pioneristico della cooperativa 3A sia un esempio da imitare”.

Per i sindacati Giampaolo Soranello (Flai Cgil), che si è fatto portavoce di tutte le rappresentanze aziendali, ha rimarcato la soddisfazione “per un accordo con il quale l’azienda si fa ancor più carico di vigilare che nel luogo di lavoro ci sia serenità a tutti i livelli. Il protocollo definisce in modo inequivocabile atti e comportamenti che si configurano come molestie e violenze, e l’impegno ad adottare le misure adeguate, nei confronti di chi o coloro che le pongono in essere. Questo momento testimonia che la Cooperativa 3A è una grande azienda a 360 gradi”.

Proprio nei mesi scorsi, tra l’altro, sempre in tema di tutela delle donne e del lavoro è stata eletta, per la prima volta nella storia delle rappresentanze sindacali aziendali, una figura femminile, Ilaria Pellegrini.

Venerdì, 15 novembre 2019

L'articolo Primo accordo in Sardegna contro la violenza sui luoghi dl lavoro, lo firma Latte Arborea sembra essere il primo su LinkOristano.it.