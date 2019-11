Arriva anche a Oristano la nuova Peugeot 208

A fare gli onori di casa per l’esordio dell’ultima nata in casa Peugeot, Alessandro Canalis, titolare della concessionaria oristanese.

La nuova sportiva e compatta della Peugeot rinnova il suo look e si mostra per la prima volta con il suo design inconfondibile. La silhouette bassa, il cofano allungato e le curve sensuali ne rivelano il lato seducente e sportivo. Prevista con colori luminosi e brillanti della carrozzeria, la nuova 208 richiama senz’altro l’attenzione.

Appuntamento domani alle 17, in via Romagna 21, i nuovi locali della concessionaria, inaugurati lo scorso anno.

Fonte: Link Oristano

