Diabete, nuove linee guida e alimentazione: “Cari medici, le glicemie salgono meno bilanciando i macro nutrienti”

Chiedo gentilmente ai medici delle strutture pubbliche di occuparsi di seguire gli aggiornamenti della scienza dell’alimentazione, chiedo cortesemente ai diabetologi di non occuparsi esclusivamente di somministrare insulina in più ma puntare su un migliore bilanciamento dei macronutrienti nei pasti affinché le glicemie salgano di meno. Chiedo cortesemente a chiunque si occupi di questa malattia di lavorare a monte e sulla causa e non esclusivamente sul sintomo.

La dieta lowcarb a basso carico glicemico è la migliore opzione per migliorare il controllo della glicemia in tutti i soggetti che si trovano nella condizione di pre-diabete, resistenza insulinica e diabete di tipo 2.

Fonte: Casteddu On Line

